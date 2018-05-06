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Яростное сражение США и России за Сирию: Вашингтон готовит новый удар


Добавлено: 06 май 2018 в 07:55, Категория: Новости на сегодня
Яростное сражение США и России за Сирию: Вашингтон готовит новый удар

Взаимоотношения российской и западной дипломатий в последнее время напоминают яростный бой на рапирах: обмены уколами, выпадами следуют друг за другом с завидной частотой.

Для нас, сторонних наблюдателей, этот бой растянут, конечно, во времени, но в дипломатическом пространстве схватка идет яростная и жаркая. На передовом крае чаще всего мелькает Мария Захарова, чей язык по остроте даст фору иной рапире. Я веду речь, конечно же, о фейковой химической атаке в Думе.

Как известно, на Западе любят использовать для создания информационного оружия детей.

Мы все помним безжизненное тело Айлана Курди, выброшенное на турецкий берег после того, как лодка, на которой его семья пыталась бежать из Сирии, перевернулась.

Эта, безусловно, жестокая трагедия послужила топливом для нового витка западной машины пропаганды. Сегодня Айлан на Западе забыт.

Также мы помним историю другого мальчика, Омрана Дакниша из Алеппо, фотографии которого облетели весь мир, послужив поводом для новых обвинений против России.

Боевики обстреляли его дом, пытаясь имитировать удар российской авиации. Но Омрану повезло — он не погиб, в отличие от пятерых других детей, тоже живших в том доме.

Многие именно тогда сумели познакомиться с деятельностью «Белых касок», которые изо всех сил пытались создать впечатление, что этот артобстрел силами боевиков якобы был авиаударом ВКС РФ. Сегодня и Омран забыт на Западе.

И вот, наконец, Хасан Диаб, который и вовсе отделался испугом и мокрой одеждой во время съёмок «Белыми касками» постановочного видео о химической атаке, якобы совершённой в Думе правительством Сирии.

Кадры с Хасаном — жалким, испуганным, мокрым мальчишкой — тоже разошлись по миру широким тиражом.

Снятое «Белыми касками» видео послужило поводом для нанесения янки ракетного удара по Сирии. И после этого Запад хотел бы забыть и Хасана… Но не вышло, Россия не дала.

Семья Диаба, как и ещё несколько участников того видео, были найдены нашими специалистами. Глава семьи — Омар, поняв, что в придачу к печенью и финикам, которые его сын получил за съёмки в фейковом видео, его страна, Сирия, получила ещё и крупную партию Томагавков, дал согласие на поездку в Гаагу.

Вот здесь и начался этот яростный дипломатический бой. На заседании ОЗХО, где были представлены «свидетели» фейковой химатаки в Сирии, отказались присутствовать представители Великобритании, Франции и США.

Сами же «свидетели» подверглись обвинениям в неискренности. Это было лучшей наглядной иллюстрацией «объективности» западных политических институтов, западной журналистики.

Казалось бы, мы привезли живых свидетелей того, что химатака в Думе была постановкой, но нас не пожелали услышать.

Отбились вычурными формулировками типа высказываний представителя Великобритании в ОЗХО Питера Вилсона: «ОЗХО — это не театр. Стремление России всё упростить — это новая попытка подорвать работу ОЗХО, в частности, работу её миссии, расследующей применение химического оружия в Сирии».

Но Захарова продолжает крушить остатки западного авторитета, уничтожая миф о его приверженности к так называемым западным ценностям.

В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, как в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, одном из сакральных центров демократии и всех тех прекрасных ценностей, о которых так часто любят говорить политики и СМИ Европы, журналисты приняли семнадцать свидетелей:

«Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев о том, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это верх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации»

Ну и как тут не сказать про бриташку, которая гадит. На ближайшем брифинге Захарова обещала назвать имена журналистов, которые устроили травлю сирийцев.

Некоторые из них, по словам Захаровой, пытались скрыть свою издёвку за внешним проявлением заботы: «Журналисты, которые много лет эксплуатировали тезис о демократии, (…) потом образ детей, сейчас задают ребёнку вопрос, не наносится ли психологическая травма ребёнку, когда его привезли в Гаагу?»

У меня возникает вопрос: «А когда “Белые каски”, выполняя заказ из-за океана, поливали мальчишку водой и кричали о химическом заражении, они не наносили ему психологической травмы?»

Похоже, Захарова и весь наш дипломатический аппарат, занимая атакующую стойку, не собираются прекращать эту дуэль.

К тому же, американские спецслужбы готовят новую фейковую химическую атаку. На этот раз её постановку снимут на нефтяном поле «Аль-Джафра» под Дейр эз-Зором, где располагается военная база США. Сейчас туда уже привозят мирных жителей для съёмок.

«Белым каскам», видимо, как неоправдавшим доверия, «порезали» финансирование, и янки, видимо, взялись за подготовку провокации самостоятельно.

Конечно, западный мир стремительно окукливается, огораживаясь цензурой СМИ и игнором политических институтов.

Однако западный мир — это далеко не весь мир и даже не большая его часть. Пусть мы и так знали, что американская и европейская пресса необъективны, а их политики — циничные лжецы, но, благодаря нашему МИДу, теперь в этом может убедиться каждый желающий.

Желающий слышать да услышит.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»


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Добавлено: 06 май 2018 в 07:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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