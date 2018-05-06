Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляет нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне, где в этом году проходит «Евровидение», сообщает посольство РФ в Португалии.

В шествии, организованном при поддержке мэрии Лиссабона, приняли участие более 1,5 тысяч человек.

Колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам многих городов в целом ряде стран мира, в том числе в Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиднее.