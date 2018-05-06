Юрист рассказал о желании Трампа сменить власть в Иране

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на съезде организации, поддерживающей продвижение демократии в Иране, заявил, что Трамп поддерживает идею смены власти в Иране, сообщает Politico.

По словам Джулиани, Трамп «так же привержен смене режима, как все мы». Юрист президента США также заявил, что смена режима в Иране — «единственный путь к миру на Ближнем Востоке», это «важнее, чем израильско-палестинская сделка».

Напомним, дальнейшая судьба соглашения Ирана и международных посредников по ядерной программе Тегерана должна решиться до 12 мая — это крайний срок, до которого Трамп должен либо продлить участие США в договоре, либо де-факто выйти из него. При этом Трамп неоднократно требовал пересмотра условий соглашения при категорическом нежелании Ирана пойти на это.