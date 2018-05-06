За I квартал 2018 года россияне набрали кредитов на 1,59 трлн рублей

В I квартале текущего года россиянам было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн рублей. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), сообщает «Прайм».

Для сравнения: в I квартале 2017 года было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн рублей. Соответственно, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, объемы кредитования увеличились на 53%.

Больше всего россияне занимают посредством использования кредитных карт. Объемы выдачи новых карт выросли на 66% в годовом отношении, объемы одобренных лимитов выросли на 108%.