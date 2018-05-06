Жирков и Смольников избежали серьезных травм в матче с "Локомотивом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков и защитник Игорь Смольников избежали серьезных травм в матче 29-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых".

"Локомотив" в субботу на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом России. Жирков и Смольников, начавшие матч в стартовом составе, были заменены на 69-й и 81-й минутах соответственно.

"У Жиркова и Смольникова незначительные игровые повреждения. Речи о чем-то серьезном не идет. После двух дней выходных оба игрока будут работать в общей группе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Зенита".