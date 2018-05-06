Звездный Instagram: снимки звезд без макияжа, подготовка к пляжному сезону и нежные фото с детьми

Белла Хадид, Дерек Бласберг и Джиджи Хадид

Стартовал последний месяц весны, а это значит, что приближается пляжный сезон, к которому многие звезды уже успели отлично подготовиться. Большие поклонницы спорта Полина Киценко и Тина Канделаки продемонстрировали свои прекрасные фигуры и дали понять, что на достигнутом останавливаться не собираются, а Альбина Джанабаева, которая тоже входит в ряды любителей активного образа жизни, даже на отдыхе находит время для работы над собой.

Беременные Кэдис Свейнпол и Ева Лонгория наслаждаются последними беззаботными деньками, а Кайли Дженнер и Юля Ковальчук — своим материнством. Не менее весело время со своими уже подросшими детьми проводят Дэвид Бекхэм, Наталья Водянова и Анна Седокова.

Ряды отдыхающих за прошлую неделю прилично пополнились. Яркими кадрами с курортов и зарубежных поездок делятся Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Елена Летучая, Ани Лорак, Сати Казанова и другие знаменитости.

Чем еще нам запомнились прошедие семь дней — в нашей традиционной Instagram-подборке. Приятного просмотра!

Наталья Водянова с сыном

Полина Гагарина

Елена Темникова

Дима Билан

Сергей Лазарев

Тимати

Эмин Агаларов

Ани Лорак

Анна Седокова с сыном

Альбина Джанабаева

Яна Рудковская

Наталья Ионова

Сати Казанова

Юлия Ковальчук

Ксения Собчак

Дженнифер Лопес

Рита Ора

Леди Гага

Бейонсе

Кристина Агилера

Кэти Перри

Пэрис Хилтон

Ким Кардашьян

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Тина Канделаки

Елена Летучая

Ирена Понарошку

Александр Гудков

Полина Киценко

Матильда Шнурова

Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская

Светлана Бондарчук

Кристина Асмус

Ляйсан Утяшева

Анна Чиповская

Мария Кожевникова

Алена Долецкая

Татьяна Навка с дочерью

Миранда Керр

Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард

Эшли Грэм

Кэндис Свейнпол

Ева Лонгория

Дэвид Бекхэм с детьми

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Марго Робби

Кара Делевинь и Эмбер Херд

Элизабет Херли