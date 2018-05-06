Звездный Instagram: снимки звезд без макияжа, подготовка к пляжному сезону и нежные фото с детьми

Белла Хадид, Дерек Бласберг и Джиджи Хадид
Стартовал последний месяц весны, а это значит, что приближается пляжный сезон, к которому многие звезды уже успели отлично подготовиться. Большие поклонницы спорта Полина Киценко и Тина Канделаки продемонстрировали свои прекрасные фигуры и дали понять, что на достигнутом останавливаться не собираются, а Альбина Джанабаева, которая тоже входит в ряды любителей активного образа жизни, даже на отдыхе находит время для работы над собой.
Беременные Кэдис Свейнпол и Ева Лонгория наслаждаются последними беззаботными деньками, а Кайли Дженнер и Юля Ковальчук — своим материнством. Не менее весело время со своими уже подросшими детьми проводят Дэвид Бекхэм, Наталья Водянова и Анна Седокова.
Ряды отдыхающих за прошлую неделю прилично пополнились. Яркими кадрами с курортов и зарубежных поездок делятся Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Елена Летучая, Ани Лорак, Сати Казанова и другие знаменитости.
Чем еще нам запомнились прошедие семь дней — в нашей традиционной Instagram-подборке. Приятного просмотра!