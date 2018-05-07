Адель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма "Титаник"

Адель/ Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

В субботу, 5 мая, одна из самых популярных певиц современности, неоднократная лауреатка премий "Грэмми" и обладательница других престижных наград, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса", Адель отмечала свое тридцатилетие. Праздничную вечеринку звезда сделала тематической, а вдохновил ее на это фильм "Титаник" (Titanic) 1997 года.

Адель появилась перед своими многочисленными гостями в образе героини Кейт Уинслет Розы Дьюитт Бьюкейтер, идеально скопировав ее прическу и наряд.

Кстати, гости Адель дресс-код поддержали и пришли на праздник в спасательных жилетах и нарядах того времени. Роль же легендарного корабля в этот день исполнил особняк звезды. И он, как и настоящее судно, судя по всему, в ходе торжества серьезно пострадал. Однако, несмотря на то что певице теперь понадобится немало времени, чтобы привести его в презентабельный вид, она об этом ничуть не жалеет, ведь вечеринка удалась на славу.

Адель с гостями вечеринки

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

Я не знаю, что буду делать в следующие 30 лет. Но все, что я делала до этого, — просто настоящее благословение. Спасибо всем, кто последние 11 лет был со мной, моей семье и друзьям, которые приехали развлечься в фэндоме фильма "Титаник". Прошлая ночь была лучшей в моей жизни. Вот несколько фотографий с вечеринки. Не знаю, как теперь буду убирать дом после всего этого,

— написала она в Instagram.