Америка засудит сама себя за вмешательство в выборы

Юристы российской компании, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает ответственной за победу Трампа, попросили рассекретить архивы с 1945 года.

От властей США, запутавшихся в мифах о роли России в президентских выборах 2016 года, потребовали предоставить все случаи вмешательства Америки в выборы других стран с 1945 года. Требование в суд округа Колумбия направили юристы российской компании Concord Management, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает одной из ответственных за победу Трампа. Сведения из архивов бизнесу нужны, чтобы понимать, что такое «ненадлежащее иностранное влияние» и «значительные средства», в котором их обвиняют.

«Это раскрытие должно включать в себя любую информацию об использовании компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах и за их пределами, ложные иностранные идентичности, цели посеять разлад во внешней политической системе других стран, помощь иностранному избранному должностному лицу или кандидату, нападения на них, политические убийства или заговоры, чтобы убить иностранного избранного должностное лицо или кандидата. Покупку политической рекламы, представление в качестве иностранного лица и/или неспособность честно идентифицировать иностранных избирателей с участием любого должностного лица, сотрудника или агента правительства Соединенных Штатов», - говорится в требовании.

Издание The Daily Beast связывает требование Concord Management с паузой, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий дело о «российском следе», попросил у суда.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с агентством ФАН оценил юридический ход российской компании.

«Это прекрасный ход, компания Concord просто берет и отвечает на обвинения так же взвешенно, спокойно и без суеты. Если их бездоказательно обвиняют, они начинают действовать, и я уверен, что они дожмут обвинителей», — считает Кошкин.

Эксперт прогнозирует, что полученные сведения о вмешательстве США в выборы других стран, разрушат шаткую версию обвинения, выстроенную спецпрокурором Мюллером.

Обвинения в российском вмешательстве в выборы в США «вздорными» называет и американист Михаил Синельнков-Оришак. Тем не менее в беседе с «Политикой Сегодня» он скептически оценил шансы Concord Management на победу в американском суде, где обвинителем выступает США. Но это касается только вердикта. Победу юристы Concord могут одержать имиджевую.

«Про это будут писать, говорить», — добавил американист.

Даже, если Белый Дом откажется по запросу суда, предоставить архивы, материалов в открытом доступе вполне хватает, чтобы использовать их в суде против США, полагает член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. Изучив материалы на сайте Госдепа и аффилированных компаний, можно найти информацию об источниках финансирования организаций или политических кампаний.

«США вмешиваются, когда чувствуют свою безнаказанность или «партнер» так слаб, что не в состоянии помешать этому. Тогда они вмешиваются грубо. Если у «партнера» есть система противодействия таким попыткам, тогда они действуют более осторожно, используют более тонкие технологии. Если у страны — мощная система противодействия информационной войне, то они туда вообще не лезут», — резюмировал Манойло.

В 1949 году Америка финансировала госпереворот в Сирии и свержение правительства Шукри Аль-Куатли. Через 10 лет попытались убить премьер-министра Ирака Абдель Керим Касема. В 1964 году при участии США потерял власть президент Бразилии Жуан Гуларт, в 1966 году ЦРУ провело спецоперацию по свержению президента Ганы Кваме Нкрума. В 1973 год ЦРУ уничтожило социалистическое движение в Чили и отстранило от власти президента Сальвадора Альенде.

Примеры из новейшей истории тоже хватает. 2003 год — поддержка свержения президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в том же году руками США пало правительство Саддама Хуссейна в Ираке, 2009 год — Госдеп США совершает переворот в Гондурасе, 2011 год - убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Что касается России, то, по словам Манойло, четкие признаки вмешательства Вашингтона прослеживались с президентских выборов 1996 года. В 2011 — 2012 годах Штаты через НКО активно поддерживали массовые протесты оппозиции в Москве.

Сейчас «российская карта» нужна США для внутриполитической борьбы, уверен эксперт:

«В США демократы и республиканцы между собой выясняют отношения. Россия с ее якобы вмешаельством выступает мячиком для пинг-понга. Инфоповод, на котором оттаптываются то одни, то другие, приобретая очки».

В марте 2018 ясный и четкий ответ по поводу мнимого вмешательства Москвы дал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC.

«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?», – сказал президент России, отвечая на вопрос журналистки Меган Келли.