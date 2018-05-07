Антироссийские санкции угрожают США проблемами с доставкой грузов на МКС

Соединенные Штаты рискуют столкнуться с проблемами при коммерческой доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) из-за введенных ими санкций в отношении России, передает RT со ссылкой на отчет управления генерального инспектора NASA.

Сейчас доставку грузов осуществляет компания Orbital AT на ракетах-носителях Antares 230, где на первой ступени установлены российские жидкостные ракетные двигатели РД-181.

«Компания Orbital ATK может лишиться возможности использовать ракеты-носители Antares 230 для последующих миссий в рамках второй фазы программы NASA по коммерческой доставке грузов на МКС», — говорится в отчете управления генинспектора американского аэрокосмического агентства.

Пока антироссийские санкции не затрагивают сделки Orbital ATK по доставке грузов на орбитальную станцию — но только лишь до 2020 года.

С техническими сложностями при разработке кораблей Dream Chaser столкнулась компания Sierra Nevada. «А сертификация грузовой версии корабля Dragon 2 компании SpaceX, не прошедшей испытаний, несет риски для выполнения компанией космических миссий в рамках CRS-2», — говорится в отчете NASA.