Армения почти избрала нового премьера

Правящая Республиканская партия Армении обеспечит недостающим количеством голосов кандидата на пост главы правительства страны от оппозиции Никола Пашиняна, пишет РИА Новости.

Об этом заявил вице-спикер парламента и член РПА Эдуард Шармазанов. Впрочем, он не уточнил, сколько республиканцев готовы отдать свои голоса за оппозиционера. 2 мая при необходимых 53 голосах за Пашиняна подняли руки 45 депутатов.

Следующее голосование состоится завтра, 8 мая. Если избрать премьера не удастся, законодательный орган Армении будет распущен.