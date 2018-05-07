Бешеный СБУшник напал на боевика карбата «Херсон» и официантку (ВИДЕО)

Южные страсти бушуют в южном украинском городе Херсоне: не поделили девушку два настоящих украинских «патрiота» — сотрудник так называемого крымского СБУ и каратель из националистического батальона «Херсон».

Кипящая ревность достигла критической температуры в кафе Medvedeff, где СБУшник Евгений Лобода Анатольевич напал на капрала карбата «Херсон» Чхайло Виктора Викторовича.

Со слов потерпевшего, он отдыхал со своей спутницей в кафе. К всеобщему несчастью в этом же кафе оказался и Лобода, чувства которого к ветреной красавице ещё не остыли.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудник несуществующего крымского отделения СБУ ударил капрала, а затем, выхватив нож, бросился его догонять.

Зачем топтать свою любовь?

Не догнав соперника, СБУшник вернулся в кафе и в прыжке ударил ногой свою бывшую возлюбленную. Чем, надо отметить, не только не решил своих сердечных проблем, но и нажил новых — с законом.