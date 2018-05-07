Боец ММА Нурмагомедов нанесет первый удар перед матчем РФПЛ "Анжи" – "Ахмат"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чемпион UFC российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским "Анжи" и грозненским "Ахматом", сообщается на странице РФПЛ в Twitter.

Встреча состоится в понедельник в Каспийске и начнется в 19:30 мск.

После 28 матчей "Анжи" с 24 очками занимает 14-е место в премьер-лиге, "Ахмат" с 35 баллами идет 11-м.

Нурмагомедов 7 апреля в Нью-Йорке победил американца Эла Яквинту и первым из российских бойцов завоевал титул чемпиона UFC.