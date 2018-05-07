Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

В ночь на воскресенье боевики обстреляли из минометов жилой сектор Луганского.Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.По его словам, обстрел произошел около трех часов ночи.По жилищному сектору противник выпустил 20 мин калибра 120 мм. Потери и разрушения уточняются.Всего с полуночи до девяти утра воскресенья на Луганском направлении зафиксировано 4 прицельных обстрела украинских опорных пунктов.Три из них произошли в районе Луганского, еще один - в районе Троицкого. Противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону украинских военных было выпущено 20 артиллерийских снарядов и более 60 минометных мин различных калибров.