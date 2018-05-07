«Будем дружить и пользоваться», — о планах на крымский мост рассказали в Киеве (ВИДЕО)

Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после «возвращения» полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире украинского телевидения украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России.

«Пусть (строят — прим. ред.) не за наш счет, а за их», — добавил ведущий.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции «Эхо Москвы», в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

* запрещенная в России экстремистская группировка