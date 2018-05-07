Цена нефти впервые с 2014 года перевалила за 76 долларов

Впервые с конца ноября 2014 года фьючерсы на нефть марки Brent превысили ценовую отметку в 76 долларов за баррель. Такие данные с биржи ICE приводит РБК.

В 17:56 июльские контракты на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent стоили 76,07 доллара, как 27 ноября 2014 года.

Зафиксирован и рост цен на нефть техасской марки WTI, которая на пике сегодняшних торгов выросла примерно на 0,8 доллара за баррель, так что цена июльского фьючерса на нее к 18:30 мск достигала 70,53 доллара.

Эксперты считают, что таким образом нефть постепенно возвращает утраченные в кризисный 2014 год ценовые позиции, компенсируя двукратное падение котировок (с более 100 долларов за баррель в сентябре 2014 года до 50 долларов к началу 2015 года).