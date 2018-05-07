Членам украинской банды грозит по 20 лет польской тюрьмы за наркоторговлю (ФОТО)

Прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков. Как сообщает Польское радио, судят двух мужчин 39 и 46 лет, и одну 34-летнюю женщину.

За совершенные преступления обвиняемым грозит по 20 лет лишения свободы. Их обвиняют в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России. Группировка, в частности вывозила с территории Евросоюза в Украину крупные партии наркотиков.

Как сообщают в прокуратуре, задержанных обвиняют в попытке вывезти из Польши в Украину 237 кг смолы каннабиса.

Кроме того, наркотики также возили из Испании в Россию «курьеры». Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.