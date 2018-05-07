Дети Карадениза нанесли первый удар по мячу перед матчем с "Уфой"

КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Дети турецкого футболиста "Рубина" Гекдениза Карадениза нанесли первый символический удар по мячу перед началом матча чемпионата России между казанской командой и "Уфой".

Для Карадениза игра 29-го тура премьер-лиги с уфимцами станет последней в Казани в игровой карьере. Он не попал в основной состав "Рубина", но вошел в заявку на матч.

Ранее Карадениз объявил о завершении карьеры футболиста после окончания сезона. Сегодняшняя игра может стать для него 300-й в составе команды, с которой он дважды становился чемпионом России.