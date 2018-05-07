Дети-оборотни захватывают мир: жуткое увлечение покоряет планету

Странное и жуткое увлечение охватывает все больше людей в мире.

В моду вошли дети-оборотни. Изготовленные вручную и на заказ с помощью шрамов или специальных причесок, волосатые твари, созданные фирмой WerePups, спроектированные Asia Eriksen, захватывают интернет штурмом.

Созданные Азией игрушки превратились в чрезвычайно выгодный международный бизнес. Все больше людей хотят иметь у себя дома «ребенка-оборотня».

Как сообщила создательница кукол-монстров, к ней часто обращаются мамы, потерявшие своих детей. Ими движет желание иметь дома что-то, что напоминало бы им об их потерянных детях.

Азия тратит от двух до пяти недель на каждое страшное создание, часто работая сразу по нескольким заказам. Она относится к каждой кукле с тщательностью и осторожностью. Все игрушки изготавливаются полностью вручную, отсюда и их неимоверная цена. Некоторые из кукол стоят от 500 до 1 тыс. фунтов стерлингов, и пользователи очень заинтересованы в том, чтобы заполучить их. Заказы расписаны на год вперед, сообщает dailystar.

Азия утверждает, что она планирует продолжать оттачивать свое ремесло, недавно она добавила в тела своих созданий новые штрихи, такие как вены, веснушки и различные текстуры.

Кто-то считает изделия Азии страшными и странными, однако огромное количество людей восхваляют её работы.