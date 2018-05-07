Додон поздравил Путина с инаугурацией

Президент Молдавии Игорь Додон направил поздравления российскому лидеру Владимиру Путину по случаю вступления последнего в должность, передаёт пресс-служба молдавского президента.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации… Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам Додона, современная Россия возглавляет борьбу за создание нового мирового порядка, выстраивая отношения с зарубежными странами на принципах уважения и равноправия.

«Заверяю вас, что приложу все усилия для того, чтобы партнёрские отношения между нашими странами не только сохранились, но и упрочились», — добавил он.

В заключение Додон пожелал Путину крепкого здоровья и успехов на посту главы государства.

Ранее в понедельник Владимир Путин принял присягу и вступил в должность Президента России.

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