Донбасс: Обстановка ухудшается, прибыли офицеры НАТО, у ВСУ потери в технике и личном составе, — фронтовая сводка (ФОТО, ВИДЕО)

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю (21.04.18 — 27.04.18).

На прошлой неделе обстановка продолжала ухудшаться. В результате обстрелов много пострадавших, как мирных, так и военных. Трое погибших и девять ранено мирных жителей; четверо погибших военнослужащих ВС ДНР и один ранен.

Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 231 раз, а ЛНР 40 раз.

Что касается переименования «АТО» в «ООС» («Операция Объединенных Сил»), то считаю это пиаром Порошенко. На Украине началась предвыборная президентская кампания. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Почему-то эту «АТО» не переименовали 1 января 2018 года или даже 1 марта, а именно сейчас, после старта предвыборной президентской кампании.

Школа в Зайцево (фото военкора Михаила Андроника)

Наступления, считаю, не будет! В который раз это пишу.

Командование ВСУ и нацбатальоны не способны организовать крупные стратегические операции уровня «бригада» или «соединение». Они в состоянии только отжимать не занятые войсками поселки и организовывать тактические операции уровня «взвод-рота-батальон». Да и то без какого-либо развития успеха, так как даже в таких операциях несут потери до нескольких десятков человек.

Киев, возможно, сделает провокации, причем против своих же войск или мирного населения. После чего обвинит во всем руководство ДНР и ЛНР или Россию.

Мои опасения не из-за наступлений, а из-за возможной гибели мирного населения. Если кто-то думает, что сообщения о приехавших НАТОвцах на передовую являются ложью и пропагандой, то могу предоставить фото:

24 апреля, в 12 км от передовой — в районе н.п. Клещеевка, в результате наезда на противотанковую мину подорвался грузовик 54-й ОМБр, перевозивший личный состав бригады. В результате одиннадцать военных получили ранения различной степени тяжести.

25 апреля утром вблизи линии соприкосновения был задержан мужчина средних лет. В ходе проведения предварительных оперативных мероприятий было установлено, что задержанный является гражданином Грузии Тимуром К., ранее проходившим службу в рядах «грузинского легиона». Он сообщил, что в настоящее время еще не менее пяти его товарищей в «легионе» готовы сдаться следственным органам ДНР или РФ, после предоставления им гарантий жизни и здоровья.

27 апреля ранним утром под прикрытием тумана противник силами до четырнадцати человек из 36-й бригады морской пехоты пытался провести разведку боем наших позиций на Мариупольском направлении. Однако при обнаружении диверсантов в результате завязавшегося боя противник понес потери в количестве четверых ранеными и троих убитыми.

Командование бригады вызвало заградительный минометный огонь, который велся по нашим позициям. Под его прикрытием противник отошел на свои позиции, забрав тела своих убитых и раненых. В ходе боя при защите Республики погибли двое военнослужащих ВС ДНР.

ДНР

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения.

Разведкой зафиксированы:

— 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» — 3 единицы;

— 152-мм буксируемые гаубицы «Акация» — 9 единиц;

— 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 26 единиц;

— РСЗО БМ-21 «Град» — 17 единиц;

— САУ «Нона-С» — 2 единицы;

— 100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 4 единицы;

— зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» — 9 единиц.

ЛНР

В течение недели сотрудники Миссии ОБСЕ зафиксировали неотведенное вооружение и военную технику ВСУ:

— артиллерийских орудий — 86 единиц;

— 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 24 единицы;

— БМ-21 РСЗО «Град» — 12 единиц;

— зенитный ракетный комплекс «ОСА» — 1 единицу.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

21.04.18, суббота

По данным МО ДНР, в субботу ВСУ обстреляли территорию республики 36 раз.

В результате обстрелов повреждения получили два домостроения и электрическая подстанция в н.п. Докучаевск, кроме того, в Донецке и н.п. Коминтерново разрушения получили три дома.

В субботу ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ-9 и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Калиново-Борщеватое, Желобок, Первомайск.

Подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ.

22.04.18, воскресенье

По данным МО ДНР, в воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 32 раза.

В результате обстрела убит житель населенного пункта Зайцево — Москалец Анатолий Николаевич, 1955 г.р.

Также в результате обстрела Докучаевска осколочные ранения шеи, брюшной полости, стенок бедра, коленного сустава в результате взрыва мины получил Прокопенко Валерий Геннадиевич, житель города Докучаевска, 1956 г.р.

В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП, СПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Пришиб, Калиново, Логвиново, Славяносербск.

Ситуация в районе ДФС

Житель Зайцево убит выстрелом ВСУ

23.04.18, понедельник

По данным МО ДНР, в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 25 раз.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ-9, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Степовое, Первомайск, Калиново, Калиновка.

Под Луганском сбит ударный БЛА ВСУ

24.04.18, вторник

По данным МО ДНР, во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 43 раза, ранен один военнослужащий ВС ДНР.

Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, артиллерия 122-мм, БМП, СПГ-9. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Желобок, также огню подвергся район памятника Князю Игорю.

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Боец «Сокол»

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Ситуация в Зайцево накаляется

25.04.18, среда

По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 38 раз.

В среду ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, СПГ-9, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое, Калиновка.

«Главное — не нервничать в бою»

Винтовка «Шок» и пулемет «Петрович». «В казарме»

ВСУ уничтожают Доломитное

Бойцы «Басай» и «Барс»

26.04.18, четверг

По данным МО ДНР, в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 35 раз.

Погибли двое военнослужащих ВС ДНР, а также двое мирных жителей — муж и жена (Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.).

В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 82-мм, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглась позиция НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое.

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Боец «ВДВ»

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27.04.18, пятница

По данным МО ДНР, в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 17 раз.

В пятницу ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 120-мм и 82-мм, РПГ, АГС, СПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Фрунзе, Калиновка, Первомайск, Желобок.

Военкоры пресс-службы УНМ ЛНР попали под обстрел ВСУ

Посёлок Донецк-Северный под обстрелом

Боец «МихаНик»

Всего за прошедшую неделю

ВСУ обстреляли ДНР 231 раз и выпустили по территории республики более 77 артиллерийских снарядов калибром 100, 122 и 152 мм.

Противник произвел 19 выстрелов из танка, а также применил 1264 мины калибром 82-мм и 120-мм, не считая вооружение БМП, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате этих обстрелов украинских войск погибли трое и получили ранения девять мирных граждан, ранение получил один и погибли четверо военнослужащих ВС ДНР.

Кроме этого, различные повреждения вплоть до полного уничтожения получили более двадцати домостроений.

ВСУ обстреляли ЛНР 40 раз. Огонь велся из артиллерии 122-мм, 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 560 снарядов, мин и гранат.

По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось на 13 раз. Потерь среди мирных жителей и военнослужащих ВС ЛНР нет.

Анализ нарушений режима прекращения огня

Всем терпения и здоровья!

* запрещенная в РФ экстремистская организация.