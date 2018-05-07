Древняя колесница найдена в Дании

Археолог-любитель Луиза Штальшмидт (Louise Stahlschmidt), сотрудничающая с Историческим музеем округа Вендсюссель, обследовала поле вблизи города Тромпгор на севере датского острова Зеландия. Она обнаружила небольшие бронзовые предметы, которые описала как «пуговицы», и послала фотографии находок сотруднику музея Йеппе Йенсену (Jeppe Boel Jepsen). Тот сразу узнал в «пуговицах» заклепки, соединявшие части колесниц железного века.

Луиза Штальшмидт. Фото: Vendsyssel Historical Museum

Музей выделил средства для организации раскопок, но ученым пришлось подождать, пока на поле убирали урожай. Когда, наконец, раскопки были начаты, археологи нашли оплавленные остатки бронзовой колесницы. В ходе древнего обряда колесница вместе с запряженными в нее убитыми лошадьми была помещена в погребальный костер.

Данная находка относится к тому же типу, что и знаменитые дайбьоргские колесницы (Dejbjergvognene), найденные в 1881 и 1883 годах в приходе Дайбьорг на западе полуострова Ютландия археологом Генри Петерсеном. Такие колесницы изготавливались между 300 годом до н. э. и 100 годом н. э. на юго-востоке Европы и импортировались на север. В погребениях на территориях современных Дании и Северной Германии было найдено восемь таких колесниц.

Наличие колесницы указывает на богатое погребение с большим количеством приношений, и раскопки подтвердили это. Было найдено много предметов, включая сосуд из рога, доску для настольной игры со стеклянными фишками, фрагменты серебряных изделий, бронзовые сосуды. На третий день раскопок была обнаружена центральная часть погребения. Увы, грабители проникли туда еще в древности, но на долю археологов остались следы кремации, включая обгоревшие кости ноги. В целом обнаруженное погребение оказалось самым богатым захоронением доримского периода, найденным когда-либо в Дании.