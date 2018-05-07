Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший шоумен"

Джессика Симпсон

1 мая дочери 37-летней Джессики Симпсон и 38-летнего Эрика Джонсона Максвелл исполнилось шесть лет. Одним из подарков, который преподнесли девочке ее родители, стал сам праздник — к его организации они подошли с большой ответственностью. Как призналась как-то Симпсон, Максвелл — прирожденная артистка, поэтому и вечеринку актриса решила сделать соответствующей.

Максвелл Джонсон

Проявив недюжинную фантазию и не пожалев круглую сумму денег, Симпсон и Джонсон закатили праздник в духе фильма "Величайший шоумен" (The Greatest Showman).

На торжество супруги пригласили труппу актеров, каждый из которых повторил образ персонажей фильма. Сама же Максвелл перевоплотилась в Энн Вилер, героиню Зендайи, а ее родители попробовали себя в качестве гимнастов. Развлекали именинницу и ее гостей в этот день жонглеры, акробаты, мимы и другие приглашенные артисты цирка, а одним из главных украшений торжества стал стильно оформленный сладкий стол.

Поклонникам Симпсон идея вечеринки пришлась по душе, и они поспешили взять ее на вооружение.

Какая классная идея для праздника! Максвелл выглядит просто восхитительно!

— написали они.

Джессика Симпсон, Эрик Джонсон, Эйс и Максвелл Джонсон

Эрик Джонсон и Джессика Симпсон