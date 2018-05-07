Экс-участница «Холостяка» Анастасия Смирнова: «Боялась, что шоу разрушит дружбу с Егором»

Вчера, 6 мая вышла новая серия шоу "Холостяк", на этот раз проект покинула по собственной инициативе - Анастасия Смирнова.

На шоу у Анастасии сложилась скандальная репутация, многие телезрители считают, что именно она стала главным провокатором проекта. Некоторые предполагают, что Смирнова участвовала в кастинге исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание, ведь за её плечами не одно реалити-шоу.

Настя считает, что поступила правильно, ведь лучше уйти самой, чем не получить розу. По словам модели, их отношения с Егором только ухудшились.