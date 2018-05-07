Юристы российской компании Concord Management, обвиняемой властями США во вмешательстве в выборы сорок пятого американского президента, подали в Федеральный окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Колумбия довольно неожиданное ходатайство — адвокаты требуют публикации информации о вмешательстве США во внутренние дела других стран.Как сообщает ресурс politexpert.net, специальный прокурор Роберт Мюллер, руководящий комиссией, которая расследует так называемое вмешательство России в американские выборы, оказался в довольно невыгодном положении — он должен раскрыть данные о вторжении Вашингтона в дела других стран — такие вмешательства, в отличие от мифического влияния РФ на выборы в США, точно осуществлялись Америкой."В сложившихся условиях очень сложно прогнозировать линию поведения специального прокурора Мюллера. Впрочем, весьма вероятно, что наши уважаемые заокеанские коллеги будут продолжать придерживаться своей обычной стратегии — то есть отрицать факты и доказывать то, что доказать невозможно в принципе", — говорит Константин Соколов, специалист по вопросам геополитики, член-корреспондент РАЕН.Эксперт уверен, что рано или поздно США будут вынуждены раскрыть информацию о своем вмешательстве в суверенные дела других стран.