Эксперты сочли новый проект Роскомнадзора о блокировках необоснованным

Представители рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве России заявили, что новый проект приказа Роскомнадзора о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа» наделяет ведомство «необоснованной» возможностью блокировать любой ресурс.

Проект предусматривает введение нового основания для блокировок — решение суда по делу об административном правонарушении. Эксперты кабмина считают, что документ требует переработки, так как «необоснованно расширяет полномочия» Роскомнадзора.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение специалистов на новую версию приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи.

Поправки к закону позволят Роскомнадзору блокировать сервисы VPN и анонимайзеры. Издание связало введение этой нормы с попыткой легализации блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с Telegram. Представители ведомства эту взаимосвязь опровергли, и назвали главной причиной желание сформировать «правовые основания для внесения доменных имен интернет-ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки».

В Роскомнадзоре утверждают, что решения судов и иных уполномоченных органов иногда содержат написание указателей доменных с техническими ошибками. Из-за этого внести указатель доменного имени в реестр не представляется возможным.

Однако правительственные эксперты сочли, что ведомство фактически получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок». Таким образом, Роскомнадзор «получит и полностью заменит функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной». Каким способом ведомство будет проверять соответствие информации на ресурсе той, которая стала основанием для блокировки, также не оговаривается.