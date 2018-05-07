Экстренное заявление Эдуарда Басурина, подрыв группы силовиков под Горловкой – ДНР и ЛНР, хроника событий

От представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина поступило срочное сообщение по ситуации на линии разграничения сторон в Донбассе.

В заявлении говорится о том, что украинские СМИ обрушили на Донбасс новые информационные потоки лжи, прикрывая ими массированные обстрелы ВСУ населенных пунктов.

«На самом же деле эти акции являются не чем иным, как попыткой оправдания своих артиллерийских и минометных обстрелов мирных кварталов территорий ДНР», - отметил Эдуард Басурин.

Он обратил внимание на то, как недавние информационные «вбросы» об обстрелах КПВВ «Гнутово» и «Майорск» предшествовали массированным огневым налетам ВСУ на населенные пункты Коминтерново, Саханка и Зайцево.

В воскресенье после «лживого обвинения в обстреле н.п. Зайцево, был нанесен удар по Гольмовскому, расположенному на окраине Горловки. В результате обстрела ранения получил мирный житель 1938 года рождения, отметил Эдуард Басурин.

Сообщается о том, как отряд ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. В ходе патрулирования местности в районе Горловки, украинские силовики наткнулись на неизвестное устройство, в результате один военный погиб, двое получили ранения. Данная информация поступила в воскресенье от пресс-центра Объединенных сил Украины.

Уточняется, что подорвавшиеся военные являются военнослужащими механизированного батальона.