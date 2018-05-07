Евро и доллар упали в цене по отношению к рублю

Европейская валюта подешевела по отношению к российской почти на рубль — судя по официальному курсу, установленному Банком России на вторник, евро стал стоить 74,81 рубля (снижение составило 82,67 копейки), тогда как доллар торгуется по 62,71 рубля, упав в цене на 48,64 копейки.

Соответственно, бивалютная корзина из расчета курсов евро и доллара на вторник стала дешевле на 63,95 копейки по сравнению с уровнем выходных и понедельника, 7 мая. Ее цена составляет 68,15 рубля.

Параллельно на 0,72% выросла стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent, достигнув 75,41 доллара за баррель.