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Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА)


Добавлено: 07 май 2018 в 11:00, Категория: Новости на сегодня
Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА)

Жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент?»

Первое место занял Владимир Путин — более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) считают его сильнейшим лидером в мире на настоящий момент.

Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп — 25% жителей Франции, 27% Германии и 29% Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Такого же мнения придерживаются 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США считают его самым сильным лидером в мире.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее свои голоса отдали 13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% США.

Президента Франции Эммануэля Макрона сильнейшим лидером назвали лишь 5% французов, 2% американцев и по 1% немцев, итальянцев и британцев.

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли президента РФ сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Всего в нем приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,1%.


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Добавлено: 07 май 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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