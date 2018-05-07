Французская полиция нашла знаменитый золотой реликварий

Полиция города Нант объявила о возвращении похищенного в середине апреля национального сокровища Франции – золотого реликвария, где хранилось сердце Анны Бретонской. По этому делу задержаны два человека, которым будут предъявлены обвинения.

Сокровище было украдено в ночь на 13 апреля из Музея Добре в Нанте. Сработавшая сигнализация не остановила похитителей. Помимо реликвария они забрали коллекцию монет и индийскую золотую статуэтку.

Герцогиня Бретани Анна (1477 – 1514) прилагала большие усилия, чтобы отстоять независимость Бретани от соседней Франции, за что бретонцы почитают ее и в наши дни. Она была вынуждена дважды выйти замуж за французских королей, сначала за Карла VIII, а после его смерти за Людовика XII, причем Анна добилась, чтобы ее супруг считался для Бретани лишь генцогом-консортом и все касающиеся Бретани решения издавались от ее имени. После смерти Анна была похоронена в королевской усыпальнице в аббатстве Сен-Дени, но по ее завещанию сердце Анны было доставлено в ее родной город Нант. Для хранения сердца был изготовлен золотой реликварий, увенчанный короной.

Сердце Анны хранилось в нантском соборе святого Петра до 1793 года, когда реликварий был конфискован по указу Национального конвента. Сердце было уничтожено, а сам реликварий было приказано переплавить. Но этот приказ не был выполнен, и реликварий в итоге оказался в Кабинете медалей Национальной библиотеки Франции. В 1819 году он был возвращен в Нант.

После похищения распространялись слухи, что реликварий попал в руки бретонских националистов, но полиция склонялась к мнению, что он был похищен с целью наживы. Как следует из официальных сообщений, реликварий и другие украденные из музея предметы были найдены «в хорошем состоянии» в тайнике в лесу Сен-Марк-сюр-Мер. О подозреваемых в преступлении известно немного. Два человека, 23 и 25 лет, местные жители, были взяты под стражу, а один, несовершеннолетний, оставлен на свободе. Ведется розыск еще двоих участников кражи.