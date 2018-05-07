Фриске возвращается на сцену

Младшая Фриске не выступала на сцене почти десять лет. Наталья попала в группу "Блестящие" ещё в 2007 году и её сил хватило только на год.

Многие уговаривают Наталью вернуться к певческой карьере, однако, сама сестра Жанны Фриске предпочитает спокойный образ жизни. К слову, недавно Наталья записала песню вместе с экс-солистом «Турбомоды» Александром Поповым, многие подписчики были приятны удивлены, что женщина пошла на такой шаг. Экс-солистка группы "Блестящие" поспешила высказаться и объяснила, что слава ей не нужна и возвращаться на сцену она не хочет.

Тем не менее близкому окружению Фриске удалось её уговорить на выступление в благотворительном концерте «Жанна Фриске – Я рядом!», который пройдет 1 октября в Москве – в Театриуме на Серпуховке.