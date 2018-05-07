Глава Американской торговой палаты рассказал о потерях Ford из-за санкций

Президент Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко рассказал РИА Новости, что введенные против «Русала» санкции привели к значительным потерям крупных компаний.

Он утверждает, что решение о перенесении даты ввода санкций против «Русала» связано с призывами американского бизнеса.

Запретительные меры оказались очень невыгодны для американских компаний, представитель одной из них оценил потенциальные потери из-за разрыва контрактов в миллиард долларов.

«Самый продаваемый автомобиль в США — это грузовичок Ford F150. Для его производства, чтобы снизить вес, используется много алюминия. Если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку, то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно», — объяснил Родзянко.

Он добавил, что проблемы нехватки алюминия возникнут и у авиастроителей — им неоткуда будет взять нужный объем.

Напомним, 6 апреля Минфин расширил антироссийские санкции, добавив, в том числе, в список Олег Дерипаску и его компанию «Русал». 2 мая срок продажи американским бизнесом активов En+, ГАЗ и «Русала» был продлен до 6 июня. Срок требований по завершению уже существующих контрактов был изменен на 23 октября.