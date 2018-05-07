Глава Торговой палаты США в РФ призвал Белый дом ослабить антироссийские санкции

Президент американской Торговой палаты в РФ Алексис Родзянко отметил, что новые антироссийские санкции наносят больший урон экономике США, чем компаниям Дерипаски.

По его словам, один из самых продеваемых автомобилей в США — Ford F150. Для производства машины нужен алюминий. Если «Русал» прекратит поставки металла, тогда остановится массовое производство Ford F150, сказал Родзянко в интервью РИА Новости.

«Производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон», — добавил президент AmCham.