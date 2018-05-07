ОРДО берет курс на всестороннее укрепление связей с Россией вплоть до создания в будущем с Москвой «единого военно-политического, экономического и культурного пространства».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской Россией. Мы отстояли свое право на свободу и независимость с оружием в руках».

Захарченко подчеркнул, что власти Украины целенаправленно «пытаются сделать из Донбасса регион-изгой, всеми способами пытаясь изолировать его от окружающего мира».

Главарь боевиков отметил: «Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство. Общее будущее с Россией — наш твердый выбор. Мы с этого пути не свернем».