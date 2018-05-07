Главари боевиков запугивают «военных» скорым наступлением ВСУ

Российское оккупационное командование продолжает активно распространять слухи о подготовке ВСУ к наступлению.

Так в ГУР МОУ отмечают: «В частности, в мае с.г. к «высшей степени боевой готовности» приводились 1 (дислоцируется в оккупированном городе Кальмиусское) и 3 (в оккупированном г. Горловка) отдельные мотострелковые бригады и 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (в оккупированном Новоазовске), т.н. 1 АК; 4-я (в оккупированном Алчевске), 7-я (оккупированная Брянка) отдельные мотострелковые бригады и 6-й отдельный мотострелковый полк (оккупированная Кадиевка), т.н. 2 АК.

В то же время, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины содержание противником в постоянном напряженном состоянии большинства подразделений оккупационных войск негативно воспринимается личным составом и углубляет уровень недоверия к российскому командованию, в том числе и к российской пропаганде в целом».