"Голден Стэйт" победил "Нью-Орлеан" в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл на выезде "Нью-Орлеан Пеликанс" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новом Орлеане, завершилась со счетом 118:92 (37:22, 24:32, 33:19, 24:19) в пользу гостей. У победителей 38 очков набрал Кевин Дюрэнт, а у хозяев лучшим был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл (26 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу действующих чемпионов НБА, пятый матч противостояния пройдет в Окленде 8 мая.