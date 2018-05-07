Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский вратарь клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В воскресенье "Тампа" со счетом 3:1 победила "Бостон Брюинз" и вышла полуфинал Кубка Стэнли. Василевский отразил 27 бросков и был признан первой звездой матча.

Первой звездой дня был признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри, который в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф против "Сан-Хосе" оставил ворота в неприкосновенности, отразив 28 бросков, и помог команде пробиться в полуфинал Кубка Стэнли.

Второй звездой стал одноклубник Василевского Джей Ти Миллер, забросивший победную шайбу в игре с "Бостоном".