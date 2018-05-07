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Горькая участь расходного материала американской войны


Добавлено: 07 май 2018 в 04:21, Категория: Новости на сегодня
Горькая участь расходного материала американской войны

Восточноевропейские страны НАТО вынуждены под давлением США проводить политику, угрожающую их собственной безопасности.

В настоящее время так называемые «вооруженные силы Украины», в действительности являющиеся незаконными бандформированиями нелегитимного киевского режима, практически исчерпали внутренние ресурсы наращивания своих боевых возможностей. В особенности это касается сложных образцов вооружения и военной техники, таких, как танки, самоходная артиллерия, боевые машины пехоты, вертолеты и самолеты.

Озвученные в Киеве цифры, согласно которым в новое наступление на Донбассе могут быть брошены две тысячи танков и других ББМ, — это практически всё, что удалось наскрести по еще советским базам хранения и худо-бедно, в основном методом «каннибализации», отремонтировать.

Указанного количества едва хватит на проведение одной крупной войсковой операции, после чего «украинская армия» неизбежно окажется у разбитого корыта.

За счет внутренних производственных возможностей режиму эту проблему не решить. Достаточно сказать, что за четыре года «отечественной войны» Украина не сподобилась построить ни одного нового боевого самолета, а выпуск новых танков для собственной армии едва достигает десяти машин в год. Американские кураторы Киева, крайне заинтересованные в сохранении и наращивании боеспособности «ВСУ», наверняка обеспокоены такой ситуацией.

Однако ввиду серьезных военно-политических рисков они опасаются решать эту проблему путем прямых военных поставок современного натовского оружия на Украину. Даже практически символическая акция с передачей Киеву крайне ограниченной партии американских противотанковых комплексов «Джавелин» тянется уже не первый год.

Между тем военное руководство США располагает уже отработанным каналом массовых поставок оружия в проблемные регионы по так называемым серым схемам — через подставных физических и юридических лиц. Причем такого оружия, которое невозможно идентифицировать как западное. Основной базой таких поставок являются бывшие страны-члены оборонного союза социалистических государств — Варшавского договора, а также некоторые экс- республики СССР.

Так, например, неделю назад сирийские войска захватили у боевиков в районе Дамаска танки Т-72, ранее находившиеся на вооружении армии Казахстана.

Причем сами боевики подтвердили, что данная техника была им передана представителями армии США. Но основная масса вооружения советского образца приобреталась американским военным ведомством в странах Восточной Европы, таких, как Болгария, Румыния, Польша, Словакия и т. д.

Сегодня наряду с Сирией эти потоки оружия все более активно канализируются в направлении Украины. Похоже, именно таким способом в Вашингтоне планируют поспособствовать киевскому режиму в решении проблемы растущей нехватки тяжелой военной техники. Причем в настоящее время уже можно говорить о том, что такие поставки начинают приобретать массированный характер.

Всего месяц назад произошла утечка в украинских СМИ, которые в пылу коррупционных разборок своих хозяев выдали на-гора информацию о поставках на Украину нескольких сотен боевых машин пехоты БМП-1.

Эта бронетехника была получена со складов хранения армии Чехии, затем отремонтирована на одном из чешских заводов и переправлена на Украину.

В начале мая известное западное издание «Jane’s Defence Weekly» сообщило о дальнейшем развитии данной темы. На этот раз речь идет о массированных поставках на Украину самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» из запасов польских вооруженных сил. Указанные САУ также должны быть предварительно отремонтированы на том же чешском предприятии.

Обе эти утечки информации, связанной с Украиной, имели место в рамках одной и той же «серой схемы» поставок. Что дает основание предполагать, что существуют и другие аналогичные схемы, в рамках которых лучше соблюдается режим секретности и о которых мы, соответственно, ничего не знаем. Таким образом, вполне можно допустить, что реальный объем поставок вооружений киевскому режиму, в том числе тяжелых видов боевой техники, значительно больше засвеченного в СМИ как по количеству, так и по номенклатуре.

С учетом того факта, что военно-политическая активность Киева полностью и всесторонне контролируется правительством США, невозможно себе представить, чтобы массированные поставки вооружений в регион конфликта могли осуществляться без ведома Вашингтона.

Очевидно, что именно с его подачи, а возможно, в иных случаях под его давлением, правительства ряда стран Восточной Европы вынуждены санкционировать такие опасные действия.

Почему опасные, тоже вполне понятно. Украинский конфликт, который намертво связан с глобальным геополитическим противоборством ведущих держав мира, непредсказуемо взрывоопасен. И в наиболее угрожаемом положении в случае его эскалации естественным образом находятся ближайшие к Украине страны. Западнее украинской границы — это страны Восточной Европы.

Те самые, которые сегодня то ли по доброй воле, то ли под давлением США начинают во все больших масштабах заваливать Украину оружием. То есть фактически разжигать в этой стране пожар войны. Той самой войны, которая в случае её дальнейшего разрастания неизбежно ударит прежде всего по этим странам. К тому же небольшим и достаточно хрупким.

С точки зрения логики и здравого смысла государства Восточной Европы должны быть последними, кто может быть заинтересован в подобном развитии событий. Но по факту получается, что они этому способствуют даже больше, чем США, потому что не столько американское, сколько именно восточноевропейское оружие поступает на Украину.

Получается, что правительства указанных стран в одном из самых чувствительных для их национальной безопасности вопросе проводят политику, диаметрально противоположную собственной безопасности.

Маловероятно, чтобы они не понимали, какую опасность представляет для них дальнейшее разжигание войны на Украине. И делали это по собственной инициативе, за какие-то весьма небольшие деньги.

Вполне очевидно, что они вынуждены так поступать потому, что этого от них требуют США. Которым не просто наплевать на безопасность восточноевропейских стран и Европы в целом, но и очень бы хотелось видеть более активную роль этого континента в продвижении американских интересов как можно дальше на Восток. Чего США могут добиться только прямым втягиванием здешних государств в идущую на Украине войну.

Но если с американскими интересами и действиями все более-менее понятно и видно, что они гармонично совпадают, то с их европейской челядью все обстоит строго наоборот. По всему выходит, что они себе не хозяева и имеют только одно право — максимально проворно исполнять волю своего заокеанского господина. Даже в тех случаях, когда для них это чревато самыми печальными последствиями. У расходного материала мировой геополитики другой участи просто не бывает.

Юрий Селиванов


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Добавлено: 07 май 2018 в 04:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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