Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава сборной России

КОПЕНГАГЕН, 7 мая – РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Никита Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава команды в понедельник, сообщили в пресс-службе сборной.

Сборная России начала чемпионат мира по хоккею в Копенгагене с двух побед над командами Франции и Австрии с общим счетом 14:0. Гусев пропустил начало чемпионата мира из-за болезни, присоединившись к команде в субботу.

До этого Гусев тренировался по индивидуальной программе и находился под наблюдениями врачей сборной России. Как сообщили в пресс-службе команды, в понедельник утром Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава. При этом нападающий по-прежнему не заявлен на турнир.