ИГ взяло на себя стрельбу по полиции в Нижнем Новгороде

Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя нападение на сотрудников полиции Нижнего Новгорода, совершенное бандитом-одиночкой.

Эта информация попала в СМИ через организацию SITE, которая мониторит сообщения на интернет-ресурсах террористов. В данном случае заявление было опубликовано агентством Amaq, связанным с «Исламским государством», передает «Медуза».

В заявлении говорится, что огонь по полицейскому патрулю, проверявшему документы, открыл «солдат ИГ».

Напомним, это произошло 4 мая на улице Академика Павлова.

Мужчина, остановленный стражами порядка для проверки документов, выхватил оружие и начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов, после чего забежал в подъезд ближайшего жилого дома и забаррикадировался там в одной из квартир.

Жильцов дома эвакуировали, место происшествия было оцеплено. Злоумышленнику предложили сложить оружие и сдаться, но он ответил на это предложение выстрелами, ранив трех полицейских.

Впоследствии СМИ сообщали, что мужчина был убит ответным огнем, однако региональное управление ФСБ опровергло эти сообщения: по его данным, бандит покончил с собой.