Инаугурация президента России Владимира Путина — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

Владимир Путин, который по результатам выборов президента РФ в марте 2018 заручился поддержкой рекордного числа россиян (за него отдали свои голоса более 56,4 млн избирателей), сегодня вступает в должность главы государства.

Новый шестилетний президентский срок станет для него вторым подряд и четвёртым в общей сложности.

Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, она проходит в Большом Кремлевском дворце.

Владимир Путин пройдёт через Георгиевский и Александровский залы и поднимется к трибуне в Андреевском зале. Положив правую руку на специальный экземпляр Конституции России, он произнесёт текст присяги:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После этого Председатель Конституционного суда объявит о вступлении президента в должность и вручит ему символы государственной власти.

После инаугурации вступивший в должность президент вносит на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра страны, начинается формирование нового кабинета министров. Срок для внесения кандидатуры премьера определяет сам глава государства.