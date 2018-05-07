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Инопланетные корабли могут менять форму и модифицировать атомную структуру: американский ученый раскрыл тайны пришельцев


Добавлено: 07 май 2018 в 06:06, Категория: Технологии
Инопланетные корабли могут менять форму и модифицировать атомную структуру: американский ученый раскрыл тайны пришельцев

Ученый из США Эмери Смит раскрыл тайны внеземных летательных аппаратов. Смит утверждает, что он долгое время работал в подземном объекте на территории США, где проводились эксперименты с внеземными технологиями.

Прежде чем стать ученым, Смит служил в американской авиации и за годы службы не раз сталкивался с объектами внеземных цивилизаций. Он рассказал, что работал над различными типами летающих тарелок, среди которых есть аппараты способные менять свою форму. По словам ученого, инопланетяне могут управлять космическим кораблем с помощью своей ДНК.

По словам Смита, необычная технология существует уже тысячи лет, земляне тоже получили к ней доступ, но это скрывается от общественности крупными транснациональными корпорациями.

Смит рассказал, что инопланетные корабли могут путешествовать в разных измерениях, они способны изменить форму со всеми находящимися на борту существами и преодолевать миллионы километров в час. Ученый принял решение раскрыть известные ему тайны, для того, чтобы внеземные технологии изменили жизнь на Земле. Ведь с их помощью человечество сможет получить бесплатную энергию и инновационную медицинскую помощь, считает исследователь.


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Добавлено: 07 май 2018 в 06:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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