Инопланетные корабли могут менять форму и модифицировать атомную структуру: американский ученый раскрыл тайны пришельцев

Ученый из США Эмери Смит раскрыл тайны внеземных летательных аппаратов. Смит утверждает, что он долгое время работал в подземном объекте на территории США, где проводились эксперименты с внеземными технологиями.

Прежде чем стать ученым, Смит служил в американской авиации и за годы службы не раз сталкивался с объектами внеземных цивилизаций. Он рассказал, что работал над различными типами летающих тарелок, среди которых есть аппараты способные менять свою форму. По словам ученого, инопланетяне могут управлять космическим кораблем с помощью своей ДНК.

По словам Смита, необычная технология существует уже тысячи лет, земляне тоже получили к ней доступ, но это скрывается от общественности крупными транснациональными корпорациями.

Смит рассказал, что инопланетные корабли могут путешествовать в разных измерениях, они способны изменить форму со всеми находящимися на борту существами и преодолевать миллионы километров в час. Ученый принял решение раскрыть известные ему тайны, для того, чтобы внеземные технологии изменили жизнь на Земле. Ведь с их помощью человечество сможет получить бесплатную энергию и инновационную медицинскую помощь, считает исследователь.