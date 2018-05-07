Иран выступает против высоких цен на нефть

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна выступает против высоких цен на нефть.

По его словам, Тегеран заинтересован в разумных ценах на нефть, вследствие чего производители не хотят наращивать объемы добычи.

Министр заявил, что причиной недавнего подъема цен является искусственно созданная напряженность, а не какие-либо фундаментальные рыночные факторы.

Ранее сообщалось, что на Международной выставке нефти, газа и нефтехимии Ирана была высоко оценена роль Тегерана на энергетическом рынке на протяжении почти 110 лет.