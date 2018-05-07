Из-за глобального потепления у горбатых китов повышается рождаемость

За последние годы стабильно увеличивается число детенышей, рождаемых самками горбатых китов (Megaptera novaeangliae) в антарктических водах. Исследователи связывают это с отступлением льдов из-за потепления климата.

Горбатый кит, или кит-горбач, встречается в северных районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Южном океане, омывающем берега Антарктиды. С 2010 по 2016 годы исследователи собирали образцы кожи у горбатых китов из южной части популяции, используя для этого арбалет с модифицированными дротиками. Проводя анализ ДНК, они установили, что данная популяция включала 239 самцов и 268 самок. По уровню гормона прогестерона можно было установить, была ли самка беременна в момент взятия пробы. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, за последние шесть лет доля беременных самок в популяции выросла с 59 % до 72 %. В целом, по сообщению ученых, полученные данные свидетельствуют, что численность этих китов быстро растет.

Киты совершают регулярные миграции, проводя теплую часть года в областях нагула – умеренных и холодных водах, богатых пищей, а затем переходя в более теплые субтропические и тропические широты, где самки рождают детенышей. При этом основной пищей горбатых китов в северном полушарии служит рыба, а в южном – криль. Китам-горбачам пошли на пользу происходящие сейчас изменения климата. Из-за повышения средней температуры сокращается площадь антарктического ледникового щита, и для китов у берегов Антарктиды открываются новые океанские просторы, богатые крилем. Исследователи подсчитали, что уменьшение ледников дало китам возможность усиленно питаться в высоких широтах на 80 дней дольше. Правда, в длительной перспективе увеличение температуры воды приведет к снижению количества криля, и популяция горбатых китов вновь может начать сокращаться.