Как прошла инаугурация Владимира Путина

Избранный глава государства произнес 33 слова присяги и поблагодарил сограждан за поддержку, которая станет опорой для позитивных перемен.

7 мая 2018 года – точка отсчета четвертого президентского срока Владимира Путина. По традиции инаугурация президента проводится в Кремле. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца аншлаг. На этот раз приглашения получило рекордное число гостей – пять тысяч человек. Не только знаменитости, но и волонтеры, которые участвовали в предвыборной кампании.

В 11:48 сигналом к началу церемонии зазвучала торжественная музыка. Сотни камер мобильных телефонов устремились к солдатам почетного караула, которые внесли в зал специальный экземпляр Конституции РФ и президентский знак отличия. Свод основных законов страны поместили на специальную подставку возле трибуны, где глава государства предстояло произнести присягу из 33 слов.

За минуту до полудня президентский кортеж встречает Комендант Московского Кремля. Ровно в 12 часов распахиваются золоченые створки, и на красную дорожку вступает Владимир Путин. Звучат аплодисменты. Многие стремятся запечатлеть исторический проход главы государства на смартфон.

Путин занимает трибуну. Начинается торжественная присяга:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Звучит гимн России. Владимир Путин официально вступает в четвертый президентский срок. Следом избранный глава государства обращается к согражданам. Подчеркивает, что чувствует колоссальную ответственность перед каждым, благодарит за поддержку на выборах.

«В этой поддержке – вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять своё могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких, позитивных перемен внутри страны», - говорит Владимир Путин.

Речь завершается. Звучит патриотическая песня Михаила Глинки «Славься» из оперы «Иван Сусанин» и залпы артиллерийских орудий. Президент направляется на Соборную площадь Кремля, где присутствуют 1,5 тысячи гостей. Владимир Путин поздравляет Президентский полк с датой образования, общается с волонтерами. На этом прямая трансляция инаугурации президента России оканчивается.