Как простые американцы относятся к нашей Победе — новый фильм Александра Рогаткина (ВИДЕО)

8 мая, в 10.00 на телеканале «Россия-1» выходит фильм известного журналиста и режиссера Александра Рогаткина «На честном слове и на одном крыле», посвященный ветеранам Великой Отечественной и отношению ко Второй Мировой в России и США.

В фильме — уникальная масштабная реконструкция Сталинградской битвы с участием двухсот человек, а также редкие коллекции советских самолетов, танков, автоматов, пулеметов времен Великой Отечественной.

Накануне премьеры создатель фильма прокомментировал «Русской Весне» свои впечатления от поездки в США:

«Настоящим открытием стало знание и увлеченность молодых американцев историей Второй Мировой. Отдавая дань центральной роли СССР в битве с фашистской Германией, каждый год в штате Огайо, например, энтузиасты устраивают масштабную реконструкцию обороны Сталинграда: настоящий советский танк Т-34, автоматы ППШ, шинели, телогрейки и конечно, полевая кухня с кашей — все, чтобы сохранить историческую достоверность.



Мы даже представить себе не могли, сколько в США людей, которые знают и любят советскую историю ВОВ. Они коллекционируют советское оружие: от танков Т-34, пушек Ф-22 до истребителей Як-3, причём, все это ездит, стреляет и летает», — рассказал нам Александр Рогаткин.

Еще раз напомним, что фильм выйдет завтра, 8 мая, на телеканале Россия -1.



