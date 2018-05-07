Керимова выписали из больницы после приступа аритмии

Бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, доставленный в госпиталь им. Вишневского со сложным нарушением сердечного ритма, выписан, сообщил РИА Новости глава кардиохирургического центра больницы профессор Александр Лищук.

«Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан уже домой. Все прошло хорошо, все стандартно. Сегодня его состояние стабильное — вроде он уже был на работе», — уточнил профессор.

Помощник сенатора Алексей Красовский пояснил, что в субботу у Керимова произошел приступ сердечной аритмии, и он из-за проблем с самочувствием вынужден был пропустить состоявшуюся сегодня церемонию инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

Керимов с конца осени 2017 года находится под следствием во Франции, где его обвиняют в нарушении налогового законодательства, однако ему периодически разрешают выезжать в Россию.