Ким Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни: "Норт напоминает мне меня и Кортни вместе взятых"

Вчера Ким Кардашьян поделилась в своем Instagram старым семейным кадром, на котором она запечатлена вместе со своей старшей сестрой Кортни. По мнению 37-летней супруги Канье Уэста, ее почти пятилетняя дочь Норт очень похожа не только на свою мать, но и на тетю.

Клянусь, Норт напоминает мне меня и Кортни вместе взятых,

— написала она.

Ким и Кортни Кардашьян

Норт Уэст

Поклонники Ким, правда, ее мнения не разделили и отметили, что Норт — копия отца, а вот их двухлетний сын Сейнт зато очень похож на свою мать.

По-моему, Норт больше всего похожа на Канье,

Норт вообще не похожа ни на Ким, ни на Кортни, она один в один Канье,

А вот Сейнт явно пошел в свою маму,

— написали они.

Сейнт Уэст

На кого же похожа младшая дочь супругов, четырехмесячная Чикаго, судить пока рано. Но то, что малышка такая же очаровательная, как и ее старшие брат и сестра, факт неоспоримый.

Чикаго и Сейнт УэстКанье Уэст и Ким Кардашьян с детьми