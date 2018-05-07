Ким Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни: "Норт напоминает мне меня и Кортни вместе взятых"

Вчера Ким Кардашьян поделилась в своем Instagram старым семейным кадром, на котором она запечатлена вместе со своей старшей сестрой Кортни. По мнению 37-летней супруги Канье Уэста, ее почти пятилетняя дочь Норт очень похожа не только на свою мать, но и на тетю.
Клянусь, Норт напоминает мне меня и Кортни вместе взятых,
— написала она.
Поклонники Ким, правда, ее мнения не разделили и отметили, что Норт — копия отца, а вот их двухлетний сын Сейнт зато очень похож на свою мать.
По-моему, Норт больше всего похожа на Канье,
Норт вообще не похожа ни на Ким, ни на Кортни, она один в один Канье,
А вот Сейнт явно пошел в свою маму,
— написали они.
На кого же похожа младшая дочь супругов, четырехмесячная Чикаго, судить пока рано. Но то, что малышка такая же очаровательная, как и ее старшие брат и сестра, факт неоспоримый.