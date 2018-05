Кимоведение: путь Ким Кардашьян от стилиста Пэрис Хилтон до суперзвезды

"Знаменита просто тем, что знаменита", — часто пишет о Ким Кардашьян западная пресса. Вспоминаем, как шаг за шагом Ким прошла путь от ассистентки звезд до одной из самых узнаваемых личностей в мире.

2004: [/b]24-летняя Ким начинает карьеру в шоу-бизнесе. Она работает стилистом звезд: первой ее клиенткой была певица Брэнди, вслед за ней работу со своим гардеробом Кардашьян поручают уже имеющие звездный статус Линдси Лохан и Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон: "Ким, надо заняться моим гардеробом — отнести вещи в химчистку и все развесить". Ким Кардашьян: "Да, Пэрис"

2006:[/b] Ким появляется в нескольких эпизодах шоу Пэрис Хилтон и Николь Ричи "Простая жизнь".

2006: [/b]Ким открывает в Калабасасе, Калифорния, магазин одежды D-A-S-H вместе со своими сестрами Хлое и Кортни.

Февраль 2007:[/b] в интернет попадает секс-видео Ким Кардашьян и ее тогдашнего бойфренда Рэя Джея. Порностудия Vivid Entertainment приобретает права на видео и выпускает его в виде 41-минутного фильма под названием "Ким Кардашьян, суперзвезда". Ким подает на компанию в суд, но затем стороны заключают перемирие (по слухам, Vivid Entertainment заплатили Кардашьян 5 миллионов долларов).

Октябрь 2007: [/b]реалити-шоу семьи Кардашьян-Дженнер Keeping Up With The Kardashians впервые выходит в эфир.

Декабрь 2007:[/b] Ким позирует обнаженной для Playboy. В интервью журналу она говорит:[/i]

Мы привыкли видеть в глянце худых моделей, я не такая и горжусь этим.

2010: [/b]появляется первая восковая фигура Ким, она установлена в нью-йоркском Музее мадам Тюссо. Явный показатель популярности!

2011: [/b]вы знаете, что Ким пробовала себя в роли певицы? Правда, сделала она это один-единственный раз. Семь лет назад 31-летняя знаменитость выпустила клип на песню Jam (Turn It Up), а половину средств от продажи сингла она направила на благотворительность.

Апрель 2012:[/b] Ким начинает встречаться со своим давним знакомым Канье Уэстом. По слухам, первое, что сделал рэпер, — провел вместе со своим стилистом инспекцию гардероба Ким и выбросил все, что ему пришлось не по душе.

Канье Уэст: "Плохой гардероб разбивает мою душу"

А еще, как подметили журналисты, начав встречаться с Канье, Ким перестала улыбаться на красной дорожке — очевидно, из солидарности с бойфрендом, который перед фотокамерами почти всегда серьезен.

Ким отказалась от вульгарных сексуальных нарядов в пользу более аккуратных платьев, респектабельных шелковых комбинезонов, на удивление шикарных комплектов из юбки и кроп-топа,

— писал о Кардашьян портал Bustle в пору ее помолвки с Уэстом. Кстати, в той же статье редакция портала уверяла, что Ким и Канье "никогда в жизни" не окажутся на обложке Vogue, несмотря на приятельские отношения с Анной Винтур и упорные слухи о фотосессии.

Ноябрь 2014:[/b] Ким позирует обнаженной для Paper Magazine, и откровенная фотосессия моментально разлетается по всему интернету.

Апрель 2014:[/b] Канье и Ким появляются в Vogue. Еще несколько месяцев назад это могло бы показаться почти нереальным, но тем не менее именно этой звездной паре Анна Винтур доверила место на обложке. Главред журнала объяснила это так:

Канье потрясающий артист и культурный провокатор, а Ким благодаря силе своего характера смогла добиться внимания всего мира, у нее хватило мужества.

На многочисленные обвинения в дурновкусии Винтур отвечала примерно следующее: Vogue не отстает от современной культуры и пишет о тех, кто и определяет культуру в данный момент.

Думаю, мы все согласимся с тем фактом, что эту роль сейчас исполняют Ким и Канье,

— подытожила Винтур. По словам главреда Vogue, первой звездой на обложке Vogue была Мадонна, и редакцию тогда тоже критиковали за этот выбор.

Апрель 2015:[/b] The New York Times называет союз Уэста и Кардашьян "исторической звездной бурей". Журналист издания также описывает телефонный разговор Канье с женой, когда она советуется с ним перед одной из фотосессий:[i]

По его лицу понятно, что ему нравится эта роль — соавтора, продюсера, Пигмалиона. "Мне нравится черный латекс, вместе с черным мехом, возможно, колготки и ботфорты Alaia со шнуровкой", — говорит он.

2015:[/b] Кардашьян выпускает книгу, состоящую из 325 ее селфи. Издание получает название Selfish ("Эгоистка").

2015:[/b] журнал Forbes пишет, что Ким "монетизировала свою славу как никто другой". По информации издания, 2015 год стал для Ким самым успешным в финансовом плане: она заработала 53 миллиона долларов, почти в два раза больше, чем в 2014-м.

2017[/b]: у всех поклонников Кардашьян появляются свои эмоджи (точнее, "кимоджи"). Приложение входит на неделе релиза в пятерку самых популярных в AppStore.

2018:[/b] этот год у Ким и Канье начался с появления на свет их третьего ребенка. С тех пор Кардашьян успела сняться в очередной очень провокационной фотосессии и выпустить под своим именем новый парфюм. Имена Уэста и Кардашьян все так же не покидают заголовков в прессе.