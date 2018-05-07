Коммунисты и эсеры выступили против премьерства Медведева

В преддверии голосования в Госдуме «за» или «против» кандидатуры Дмитрия Медведева в качестве главы правительства РФ высказались отдельные фракции. Не намерены поддерживать Медведева КПРФ и «Справедливая Россия».

А вот в ЛДПР Дмитрия Анатольевича назвали самым опытным чиновником такого ранга. Но особенно отметили слаженную работу между президентом и премьером, а также высокий уровень доверия между ними. Отмечается, что именно отсутствие возможных интриг является главной причиной в условиях постоянного давления на Россию из вне.

Кроме того, либерально-демократическая партия представила Медведеву своих кандидатов на посты министров следующих ведомств: министерства строительства, министерство труда, министерство образования, министерства природных ресурсов и т.д.