Конгресс США счел объявления на Facebook доказательствами вмешательства России

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США готов доказать вмешательство России в выборы США с помощью трех тысяч рекламных объявлений из Facebook. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в социальной сети определили, что эти объявления «были оплачены прокремлевской компанией Internet Research Agency».

Возможно, эти объявления будут опубликованы до конца текущей недели. Предполагается, что подборка объявлений покажет, на какие группы американцев они были рассчитаны, кто их прочел и поставил «лайк», сколько за них было заплачено.

«Мы продолжаем обсуждать вопрос с Facebook и надеемся, что окончательно отредактированные объявления поступят в наше распоряжение в течение нескольких дней. Как только мы их получим, мы намерены поделиться ими с общественностью», — заявил изданию демократ из комитета по разведке Адама Шиффа.

Ранее основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в Палате представителей американского Конгресса не смог точно ответить на вопрос о передаче Москве данных со стороны сотрудников компании.